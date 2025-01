Putin e Xi reafirmam aliança horas depois da posse de Trump

IGOR GIELOW

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Vladimir Putin e Xi Jinping reafirmaram a aliança entre Rússia e China em uma videoconferência poucas horas após a caudalosa posse de Donald Trump. Os líderes prometeram aprofundar os laços entre seus países, na ponta de lança da Guerra Fria 2.0 contra os Estados Unidos.

O Kremlin e a TV estatal chinesa CCTV divulgaram imagens do encontro apenas nesta manhã de terça (21), que durou 1h35min. Putin disse que tinha “novos planos para o desenvolvimento da cooperação estratégica e a ampla parceria sino-russa”.

Esta é a terminologia da aliança firmada 20 dias antes do início da Guerra da Ucrânia, em fevereiro de 2022, entre os dois países. Ela só não é um pacto militar, embora a cooperação na área de defesa tenha aumentado exponencialmente desde então.

O maior resultado, contudo, é econômico. Em 2021, o comércio bilateral entre os países era de US$ 147,2 bilhões. Pequim passou a ser grande comprador de commodities russas e o principal exportador de manufaturas como carros e celulares, passando a recordistas US$ 244,8 bilhões em 2024.

O ritmo da troca está, contudo, desacelerando. De toda forma, ela é uma das principais linhas de oxigênio da cercada economia russa, que após três anos começou a sentir mais duramente os efeitos da falta de crédito internacional e impacto no perfil de inovação de sua indústria provocado pelas sanções decorrentes da guerra.

Mas o foco da conversa é a geopolítica. Putin disse que a relação com Pequim é um “fator central para a estabilidade internacional”, um discurso que vem sendo burilado desde 2022.

Xi foi na mesma linha, dizendo que China e Rússia têm de “apoiar fortemente um ao outro e salvaguardar os interesses legítimos dos países”. “Estamos prontos para trabalhar em meio a um cenário externo incerto”, afirmou, segundo a CCTV.

Com a atordoante avalanche de medidas e declarações disruptivas de Trump na segunda (20), a retórica ganha um novo fôlego.

Para países como o Brasil, o eixo pontificado pela China nas relações internacionais, que tomou para si a defesa do multilateralismo e da autoafirmação apesar de ser liderado por uma ditadura, pode tornar-se ainda mais palatável.

Na segunda, Trump desprezou a proposta brasileira, feita em conjunto com a China, para o fim da guerra na Europa. E ainda disse que o país de Lula (PT) precisa mais dos EUA do que vice-versa. É uma verdade, mas ao lado de promessa de uma guerra tarifária na América Latina, tende a empurrar o Brasil para o lado chinês.

COMÉRCIO CHINA-RÚSSIA

2020 – US$ 108,2 bi

2021 – US$ 147,2 bi

2022 – US$ 190 bi

2023 – US$ 240,1 bi

2024 – US$ 244,8 bi

Fonte: Alfândega da China

Com a presidência do Brics neste ano, o Brasil terá de fazer um jogo de equilíbrio. Lula já disse que não quer briga com Trump, mas a pressão para alinhar-se mais a Pequim será gravitacional, se não houver o tradicional recuo por parte do americano.

Segundo o Kremlin, os aliados conversaram sobre Trump, Ucrânia, Coreia do Norte, Taiwan, Síria e Oriente Médio.

Já em relação a Rússia e China, cada um dos aliados está recebendo um tratamento diferente por parte do americano. Xi, seu grande adversário estratégico e alvo da Guerra Fria 2.0 lançada por Trump em 2017, tem sido objeto de diversos afagos nesta largada.

O novo presidente conversou com Xi na sexta (17) e, na segunda, disse que pretende encontrá-lo pessoalmente em breve. Seu agressivo discurso de posse ignorou largamente críticas à China, com exceção de sua presença no Canal do Panamá -que candidamente Trump disse que vai retomar para os EUA.

Já a Putin, que desde as nunca provadas acusações de ajuda russa na eleição de 2016 ronda Trump como um espectro de eminência parda, tem sobrado ambiguidade.

Na entrevista enquanto assinava as dezenas de decretos buscando romper a ordem americana vigente, o republicano disse que o presidente estava “destruindo a Rússia” por não fazer as pazes com a Ucrânia. E acrescentou que Volodimir Zelenski, acuado em Kiev pelos recentes avanços russos, está disposto a negociar.

É Trump no modo morde e assopra, após diversas falas favoráveis à posição russa na guerra. Esta imprevisibilidade é um dos motivos pelos quais o Kremlin age de forma cautelosa, ainda que otimista, com a volta do republicano à Casa Branca. O presidente russo disse a Xi que continua aberto ao diálogo com Trump.

De todo modo, o tom do discurso de posse de Trump legitima pretensões territoriais de Putin e mesmo de Xi, aí falando do caso de Taiwan.

No caso europeu, o russo vem tentando ganhar o máximo de espaço no vizinho, embora não necessariamente irá se contentar com o congelamento da frente de batalha numa negociação de paz.