6 itens que você JAMAIS deve colocar em uma lava e seca

Antes de jogar qualquer peça na máquina, é bom saber o que não colocar lá para não perder a peça

Magno Oliver - 22 de janeiro de 2025

Eletrodoméstico lava e seca suas roupas. (Foto: Reprodução)

Com a evolução da tecnologia, a secadora se tornou um utilitário doméstico que trouxe praticidade e muita facilidade para o cotidiano dos lares brasileiros.

Assim, por ser um item muito eficaz de limpeza e higienização, muita gente acha que pode colocar qualquer coisa dentro do eletrodoméstico. Vamos conferir alguns que você jamais deve colocar lá dentro

1. Trajes de praia

Roupas de praia não devem ir à lava e seca. Assim, mantenha biquínis, sungas, maiôs que possuam material elástico longe do eletrodoméstico, pois elas perdem a flexibilidade com o calor excessivo. O recomendado é colocar para secar no varal sob a luz do sol. Isso vai prolongar a durabilidade e o conforto das peças.

2. Itens de couro

Peças de couro também não devem ser colocadas na lava e seca. Assim, seja ele sintético ou natural, peças com esse material não devem ir à secadora ou ficar expostas ao sol. O couro encolhe ou começa a rachar as fibras.

3. Roupas em material de lã

Outro material que não pode ir na lava e seca são as roupas de lã. Assim, elas precisam ser colocadas para secar sob os raios de sol. O calor excessivo da máquina pode encolher as fibras naturais da peça. As fábricas recomendam conferir a etiqueta da peça e evitar secadoras para preservar a qualidade e forma dos itens.

4. Cortinas e tapetes

Itens de proteção como cortinas e tapetes, em especial os emborrachados, também ficam fora da secadora, pois o calor pode danificar o material e deformá-los. A secagem deve ser feita sob a luz do sol.

5. Bonés

Outro acessório que também deve ficar de fora da secadora é o boné. Isso acontece porque o calor pode deformá-lo ou encolhê-lo. O indicado é lavar em ciclos delicados e deixar secar naturalmente no varal.

6. Tênis

Por fim, é bom deixar os tênis de fora da secadora, pois o calor excessivo vai danificar o material, deformar a estrutura e soltar a cola das bordas e laterais.

