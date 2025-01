Aposta de Goiás acerta todos números da Lotofácil e garante bolada; veja de onde

Além dele, outras 15 apostas do estado garantiram premiações que chegam a R$ 4,1 mil

Thiago Alonso - 22 de janeiro de 2025

Sorteio da Lotofácil é realizado hoje pela Caixa Econômica Federal. (Foto: Reprodução)

A manhã de quarta-feira (22) começou com um gostinho de felicidade para um felizardo de Goiânia, que garantiu uma bolada ao cravar os números no concurso 3299 da Lotofácil.

Realizado pela Caixa Econômica Federal (CEF) na noite de terça-feira (21), o prêmio de R$ 1,3 milhões foi dividido entre outros dois ganhadores, sendo um de Tauá (CE) e Pirapó (RS).

Cada um deles vai levar para casa o R$ 457.712,71, ao realizar uma aposta simples com 15 números, acertando todas as dezenas: 01 – 02 – 03 – 06 – 07 – 09 – 10 – 13 – 14 – 15 – 17 – 20 – 22 – 24 – 25.

Na capital goiana, a cartela vencedora foi emitida na Bela Vista Loterias, no Setor Bela Vista, região Sul do município.

Além desta aposta, outros 15 goianos garantiram a sorte grande com prêmios menores que variaram de R$ 1.375,61 a R$ 4.126,75.

Em casos onde o prêmio bruto é superior a R$ 1.903,98, o pagamento ocorre somente nas agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Próximo sorteio

O sorteio do próximo concurso da Lotofácil, numerado como 3293, será realizado nesta terça-feira (14), com o valor do prêmio acumulado estimado em R$ 1,7 milhões.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Lotofácil você marca entre 15 a 18 números dentre os 25 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.