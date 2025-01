Governo de Goiás abre processo seletivo exclusivo para PCDs com salários de até R$ 11 mil

Oportunidade é para quase 50 cargos assistenciais e administrativos, com inscrições presenciais

Natália Sezil - 22 de janeiro de 2025

Hospital Estadual de Doenças Tropicais fica no Jardim Bela Vista. (Foto: Divulgação/HDT)

Unidade do Governo de Goiás, o Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), em Goiânia, abriu processo seletivo exclusivo para pessoas com deficiência (PCD).

O objetivo é formar cadastro de reserva para 46 cargos assistenciais e administrativos, com carga horária semanal entre 30 e 44 horas e remuneração mensal que varia de R$ 1.596,33 a R$ 11.220,09.

As inscrições gratuitas são realizadas presencialmente, no HDT, no Jardim Bela Vista. Interessados precisam comparecer na unidade entre os dias 27 e 29 de janeiro, das 08h às 14h.

É necessário levar tanto a ficha de inscrição preenchida, quanto os documentos essenciais exigidos no edital. O processo seletivo conta com análise curricular e prova oral, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

A previsão é de que o resultado final seja publicado em 11 de fevereiro. A descrição e os requisitos de cada cargo, bem como outros detalhes estão dispostos no edital.