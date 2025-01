MPGO propõe ação de improbidade administrativa contra três ex-presidentes da Comurg

Foram acionados gestores que passaram pela companhia entre os anos de 2020 e 2024

Pedro Hara - 22 de janeiro de 2025

Companhia de Urbanização de Goiânia. (Foto: Reprodução)

O Ministério Público de Goiás (MPGO) propôs uma ação de improbidade administrativa contra três ex-presidentes da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg).

Foram acionados os ex-presidentes Alisson Silva Borges, Alex Gama de Santana e Rodolpho Bueno Arantes de Carvalho.

Protocolada na última terça-feira (21), a ação é motivada pelo não envio das prestações de contas referentes a dados de pessoal e folha de pagamento ao MPGO e ao Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCMGO) em 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.

A ausência dos documentos levou a uma decisão do TCMGO de conversão do processo em tomada de contas especial, para apurar possíveis danos ao erário.

A partir desta investigação do órgão de controle, Alisson Silva e Alex Gama foram inabilitados a não assumir cargo em comissão ou função de confiança por cinco anos. Os autos também foram remetidos ao MPGO para possíveis sanções administrativas.

Caso sejam considerados culpados pela Justiça por improbidade administrativa, os três podem pagar multas de até 24 vezes o valor do salário; proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais por 04 anos; e proibição de contratar com o poder público por no máximo 04 anos.

Confira cada omissão dos ex-presidentes da Comurg