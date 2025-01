Vídeo viraliza ao mostrar caixão sendo vendido na Feira da Marreta em Goiânia

Figurinha carimbada nas manhãs de domingo, feira surpreendeu goianienses com item inédito

Natália Sezil - 22 de janeiro de 2025

Caixão foi encontrado entre os itens inusitados do comércio. (Foto: Reprodução)

Figurinha carimbada em Goiânia pelos itens diversificados e os bons negócios, a Feira da Marreta virou o centro das atenções nas redes sociais após um vídeo demonstrar quão aleatório o centro de vendas pode ser.

Tradicional nas manhãs de domingo, a feira ao ar livre “se superou” ao comercializar um caixão, em meio a diversos outros produtos que em nada estão relacionados.

No registro compartilhado pelo Portal Negrão de Lima e outros portais de Goiânia no Instagram, é possível observar o internauta questionando o vendedor sobre o preço do item, que se encontra aberto na calçada.

“Quanto é o caixão?”, questiona, ao que é respondido: “R$ 1,5 mil. Pro moço é mais caro”. Nos comentários, os internautas tiveram opiniões diferentes sobre o ocorrido.

“A Feira da Marreta no dia mais fraco”, observou um usuário, enquanto outro concordou: “tudo normal, lá vende de tudo, o que precisar é só procurar lá”. Já uma terceira internauta relatou: “Se eu for em uma feira e tiver um caixão, corro três dias sem olhar pra trás”.