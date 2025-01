Após quase 1 ano de obras, Terminal Novo mundo ganha data para reabertura

Local, que é capaz de atender 34 linhas e cerca de 40 mil pessoas diariamente, recebeu um investimento total de R$ 18,5 milhões

Natália Sezil - 23 de janeiro de 2025

Terminal Novo Mundo fica na região Leste de Goiânia. (Foto: Comset/SGG)

Após quase um ano de reformas, o Terminal Novo Mundo, localizado na região Leste de Goiânia, será reinaugurado nesta sexta-feira (24). O espaço, que não passava por grandes intervenções há 20 anos, agora conta com diversas revitalizações.

No total, foram investidos R$ 18,5 milhões na obra, previstos no projeto Nova Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (Nova RMTC), que começou a fazer modificações no local já em janeiro de 2024, com início efetivo das obras em fevereiro.

Além do terminal, o governador Ronaldo Caiado (UB) anunciou que aproveitará a oportunidade para entregar 46 ônibus, produzidos com tecnologia para reduzir a emissão de poluentes, para compor a frota de transporte público na Região Metropolitana de Goiânia.

Quanto ao terminal, a nova estrutura foi expandida em mais de 1 mil m2, contemplada com catracas inteligentes com sistema anti-evasão, portão eletrônico de acesso, novos bancos, lixeiras, bebedouros e sanitários.

O local, que é capaz de atender 34 linhas e cerca de 40 mil pessoas diariamente, agora tem iluminação de LED, painéis informativos digitais e monitoramento 24 horas, com câmeras ligadas à Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Também foram implementadas áreas de embarque e desembarque revitalizadas, um centro comercial que comporta 84 vendedores, além de um estacionamento com 35 vagas para ônibus.

De acordo com o Governo de Goiás, o Projeto Nova RMTC totaliza investimentos de até R$ 1,7 bilhão em todo o sistema de transporte coletivo até 2026. Dessa forma, o Terminal Novo Mundo é o primeiro de seis terminais cuja reestruturação é contemplada pela etapa atual do projeto.