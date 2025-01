Inscrições para corrida noturna inesquecível em Anápolis abrem nesta sexta-feira (24)

Com direito a mais de R$ 15 mil em prêmios para sorteio, evento contará com medalhas, Dj e grupo de pagode para animação

Gabriella Licia - 23 de janeiro de 2025

Corrida noturna acontecerá em abril e inscrições abrem nesta sexta-feira (24). (Foto: Reprodução)

Amantes de corrida e atividades ao ar livre já podem se preparar! Isso porque Anápolis será agraciada com a Eleva Night Run, um evento que promete aliar esporte e diversão em uma noite inesquecível.

As inscrições serão abertas nesta sexta-feira (24), a partir de 12h. Com vagas limitadas, é recomendável garantir sua participação o quanto antes para não ficar de fora.

O evento

A Eleva Night Run acontecerá no dia 12 de abril, com largada marcada para as 19h, no Parque da Cidade, localizado na Avenida Brasil Sul, em Anápolis.

Na ocasião, haverá dois percursos, de 5 km e 10 km, atendendo a todos os perfis de participantes, desde iniciantes até corredores mais experientes.

Além disso, o evento promete muito mais do que uma corrida. Confira o que aguarda os participantes:

Música ao vivo: Um DJ e um grupo de pagode animarão a noite, garantindo diversão para atletas e público presente.

Fisioterapia e recovery: Espaço VIP com serviços de liberação miofascial e suporte especializado para os atletas.

Prêmios e sorteios: Mais de 15 mil reais em premiações, além de sorteios de tênis de corrida e um iPhone.

Medalhas garantidas: Todos os participantes levarão uma medalha como recordação do evento.

Estrutura completa: A organização oferece uma praça de alimentação com diversas opções para quem quiser aproveitar a noite após a corrida.

Como Participar

As inscrições estarão abertas exclusivamente online a partir do dia 24 de janeiro e as vagas são limitadas.

Prepare seu tênis, convide seus amigos e venha fazer parte de uma experiência inesquecível na Eleva Night Run. Além de promover saúde e bem-estar, o evento será uma oportunidade de se divertir e desafiar seus limites!