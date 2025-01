Jovem conhecido da família é principal suspeito de perfurar olhos de idosa

Vítima estava sem roupas e caída em meio a um rastro de destruição quando foi localizada após a agressão

Thiago Alonso - 23 de janeiro de 2025

Idosa foi internada no Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos Dr. Geraldo Landó (HESLMB). (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

Uma idosa, de 65 anos, precisou ser internada às pressas após ser encontrada desacordada, nesta quarta-feira (22), em São Luís de Montes Belos, região Oeste de Goiás.

Na ocasião, a vítima estava consumindo bebidas alcoólicas com o suspeito, um jovem de 26 anos, quando uma discussão começou, escalonando rapidamente para agressão.

A idosa foi encontrada horas depois, quando uma parente chegou à residência e a encontrou sem roupas e caída no chão, com vários ferimentos no rosto.

Segundo a testemunha, a vítima estava em meio a vários cacos de vidro e um rastro de destruição por todos os cômodos da casa, além de lesões gravíssimas, como perfurações nos olhos.

Dessa forma, o socorro foi acionado e resgatou a idosa, que ainda estava desacordada, a encaminhando às pressas para o Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos Dr. Geraldo Landó (HESLMB).

Diante disso, a Polícia Militar (PM) foi até a unidade de saúde, encontrando o principal suspeito do lado de fora do hospital. Ao ser abordado, o jovem se contradisse ao apresentar diversas versões acerca do ocorrido, além de exibir sinais corporais de violência e embriaguez.

Durante investigações preliminares, também foi verificado que o suposto autor já possuía histórico de agressão, sendo que a vítima chegou a solicitar medidas protetivas contra ele. Com estas informações, o suspeito foi encaminhado a uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde foi preso em flagrante.

A vítima, por sua vez, continuou em estado gravíssimo, após a equipe médica identificar um traumatismo craniano, além de lesões sérias, como braços quebrados, e perfuração no pescoço — possivelmente causada por uma chave de fenda durante a agressão — correndo sério risco de vida.