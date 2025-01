Maior que a Finlândia: vídeo mostra como Goiás seria se fosse um país

Suposição feita por internauta apontou que território goiano seria um dos 100 melhores para viver

Natália Sezil - 23 de janeiro de 2025

Vídeo apontou quais posições Goiás ocuparia no mundo. (Foto: Reprodução)

Se Goiás fosse um país independente, como ele se posicionaria no cenário global? Foi essa a pergunta que um vídeo compartilhado pelo usuário Universo Logado (@universologado) no TikTok buscou responder, reunindo estatísticas sobre o estado e classificando-o dentro de diversos rankings geopolíticos.

O primeiro ponto analisado no vídeo que viralizou foi a extensão territorial. Com 340 mil km², Goiás seria o 64º maior país no mundo, maior que a Finlândia e tendo como único vizinho o Brasil, visto que o estado fica no meio do país, sem saída para o mar.

Em questão populacional, o estado seria maior que a Bulgária, sendo a 103ª nação mais populosa globalmente, com mais de 7 milhões de pessoas.

Também chamou a atenção a posição que Goiás ocuparia no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), em 99ª posição, uma vez que possui uma taxa de IDH considerada alta, de 0.737, indicando a boa qualidade de vida da suposta nação.

Já no aspecto econômico, o estado teria a 91ª melhor economia global, com R$ 318,5 bilhões, estando à frente da Uganda, e o 87º maior PIB per capita, de US$ 7,7 mil, à frente da Macedônia do Norte.

Nos comentários da publicação, os internautas aprovaram a comparação e deixaram o recado: “Não sou brasileiro, sou goiano. Meu país já é Goiás”.