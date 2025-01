Duas pessoas morrem após carro capotar várias vezes e colidir contra residência, em Goiânia

Socorristas chegaram a se dirigir até o local do acidente, mas apenas puderam constatar o óbito

Thiago Alonso - 24 de janeiro de 2025

Veículo colidiu com muro. (Foto: Divulgação/PC)

Duas pessoas morreram após um gravíssimo acidente de trânsito no fim da noite desta quinta-feira (23), no Jardim Curitiba IV, região Noroeste de Goiânia.

Na ocasião, o veículo trafegava pela Rua da Divisa, quando, ao passar por uma curva próximo a uma chácara, o motorista perdeu o controle e capotou diversas vezes.

Neste momento, o automóvel acabou colidindo com a parede de uma residência, ficando completamente destruído, além de danificar também uma bicicleta que estava no porta-malas e outros itens pessoais.

Com o impacto, o carro acabou por destruir parte de um cômodo da casa, derrubando uma parede, além de danificar um guarda-roupa e outros móveis.

Diante disso, o Corpo de Bombeiros, com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado, encontrando o motorista e um passageiros presos em meio às ferragens. Apesar dos esforços, ambas as vítimas não resistiram, com o óbito sendo confirmado em seguida.

Dessa forma, a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), juntamente com a Polícia Científica, se dirigiu ao endereço, realizando as providências legais. Agora, um inquérito deve ser aberto a fim de investigar mais a fundo o acidente.