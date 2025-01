Imagens mostram quando homem é executado a queima-roupa em tabacaria de Goiânia

Vítimas foram surpreendidas pelo suspeito, que chegou em um veículo e fugiu do local após o crime

Thiago Alonso - 24 de janeiro de 2025

Vítima foi executada na porta da tabacaria. (Foto: Reprodução)

Câmeras de segurança flagraram quando uma pessoa foi executada a queima-roupa, na madrugada desta sexta-feira (24), na frente de uma tabacaria no Setor Leste Vila Nova, região Centro-Oeste de Goiânia. Outra vítima, cujas câmeras não registraram, também foi morta.

Segundo relatos, várias pessoas estavam na porta do estabelecimento, quando por volta das 02h30 um veículo parou no local, momento em que o suspeito desceu em direção às vítimas já efetuando os disparos.

Conforme é possível ver nas imagens, um dos homens caiu imediatamente no chão após receber tiros na cabeça. Os registros, no entanto, não identificaram a execução da outra vítima.

Após o crime, o suposto autor fugiu do local, enquanto populares acionaram o Corpo de Bombeiros, que se dirigiu ao endereço.

Já no estabelecimento, os socorristas encontraram as vítimas já sem sinais vitais, podendo apenas constatar o óbito de ambos.

A Polícia Militar (PM) também esteve presente na cena do crime, onde realizou investigações preliminares, as quais identificaram que um dos alvos era usuário de drogas. Apesar disso, ainda não se sabe a motivação do duplo assassinato.

Agora, o caso será encaminhado para a Polícia Civil (PC), que deve dar continuidade às diligências acerca da ocorrência.