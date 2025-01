Jornalistas e sociais medias do Portal 6 recebem treinamento do UOL sobre audiência

Maior site de conteúdo da América Latina é parceiro do Portal 6 desde 2022

Pedro Hara - 24 de janeiro de 2025

Treinamento do Portal 6 e UOL. (Foto: Danilo Boaventura/Portal 6)

Jornalistas e sociais medias do Portal 6 receberam, na manhã desta sexta-feira (24), treinamento do UOL sobre como realizar métricas sobre audiência.

A capacitação foi realizada no auditório do Nobile Inn, no Centro de Anápolis.

Durante o treinamento foram abordadas técnicas de uso do GA4, versão mais recente da ferramenta de análise de dados do Google, que foi implantada pela gigante da tecnologia, para melhoria de tráfego e ranqueamento.

Parceiro do Portal 6 desde 2022, o maior site de conteúdo da América Latina investe continuamente na formação e capacitação dos colaboradores.

Maior site de Goiás, o Portal 6 recebeu mais de 220 milhões de acessos em 2024, consolidando cada vez mais a hegemonia em âmbito estadual.