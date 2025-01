Marcos Tadeu de Andrade é o novo controlador-geral de Goiás

Ele substitui Henrique Ziller, exonerado na última sexta-feira (17)

Pedro Hara - 24 de janeiro de 2025

Marcos Tadeu de Andrade, novo controlador-geral de Goiás. (Foto: Reprodução)

Marcos Tadeu de Andrade foi nomeado como novo controlador-geral do Estado de Goiás. Ele substitui Henrique Ziller, exonerado na última sexta-feira (17).

A nomeação foi publicada em edição suplementar do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (23). Antes de assumir o cargo no governo, ele era auditor de Controle Interno da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF).

O novo controlador foi cedido ao Governo de Goiás pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).