Motorista de aplicativo surpreende passageira com gesto nobre: “que privilégio”

Emocionada com a ação honrosa do condutor, ela resolveu mostrar para internet o quanto ainda tem gente massa que precisa de reconhecimento pelo trabalho

Magno Oliver - 24 de janeiro de 2025

(Foto: Captura de tela/ Instagram/ @uber_pensador)

Trabalhar como motorista de aplicativo é ter a certeza que você vai ganhar um dinheiro e também pode mudar a vida de uma pessoa de forma impactante.

Assim, foi o que aconteceu com um motorista de aplicativo que resolveu sair de casa e buscar fazer a diferença na vida dos passageiros que ele transporta.

Dessa forma, impactada com a ação, uma passageira resolveu mostrar o lindo trabalho do profissional e a história viralizou.

A @eumichelebalieiro compartilhou esse momento que viveu com um condutor e a história foi parar no Instagram do @uber_pensador.

No vídeo, ela posta um relato e conta que andou com um Uber que mudou o dia dela totalmente para melhor e falou sobre a importância de ações positivas na vida das pessoas.

Conforme ela relata, o motorista de aplicativo escreve cartas para cada passageiro que adentra o seu carro para uma viagem.

Na publicação, ela mostra a cartinha que recebeu, se emociona com a mensagem e pede a ele para contar como surgiu esse ato tão honroso e positivo.

Ela conta que ele trabalha há 7 anos de Uber. Era para ser só um dia e a data acabou se alongando até os dias atuais.

“Eu peguei um Uber que ele me escreveu uma carta. Ele trabalha há 7 anos de Uber e, desde a pandemia, ele escreve uma carta para cada passageiro”, diz ela no início da gravação.

“Eu fui luz mais cedo para vocês, ele foi luz para mim, e assim a gente ilumina o mundo”, diz ela no fim do vídeo.

Confira o vídeo completo da história:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Francisco Bianchi – O Uber Pensador (@uber_pensador)

