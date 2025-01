Bairros de Aparecida de Goiânia podem ficar sem água na próxima semana; saiba quais

Interrupção do fornecimento ocorrerá por conta de manutenção programada, informou Saneago

Paulo Roberto Belém - 25 de janeiro de 2025

Falta do recurso é por conta de manutenção programada (Foto: Reprodução)

A Saneago informou, por meio de comunicado, que quatro bairros da região Norte de Aparecida de Goiânia deverão ficar sem abastecimento de água na próxima quinta-feira (30).

São eles: Cidade Vera Cruz, Hilda, Morada Sul II, Vila Mariana e Vila Rosa. A empresa informou que a interrupção do fornecimento do produto é por conta de uma manutenção programada prevista para as localidades.

Será feira a substituição de um dispositivo, chamado de macromedidor, instalado na Vila Rosa, informou a Companhia. O serviço deve ser iniciado logo pela manhã e deverá ser encerrado até às 17h.

Neste sentido, a população que possui caixa d’água não deve sentir falta de água, desde que faça o uso comedido do recurso.

A Saneago ressaltou que o fornecimento de água será retomado gradualmente, após a conclusão do serviço.