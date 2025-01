Desafio especial de final de semana: seja rápido e encontre “ALEGRIA” e “BENÇÃO” neste caça-palavras em menos de 15 segundos

Vamos testar agora como está sua capacidade reflexiva e de raciocínio neste jogo de palavras

Magno Oliver - 25 de janeiro de 2025

(Foto: Ilustração / Portal6)

Janeiro já está no fim e agora é o momento de relaxar um pouco e curtir o final de semana. Assim, o objetivo desse caça-palavras é encontrar as palavras escondidas e circular as respostas que você acha que são as corretas o mais rápido que conseguir.

O bom e clássico caça-palavras oferece uma diversão tranquila, que proporciona desenvolvimento da concentração, paciência, percepção visual e memória.

Pensando nisso, separamos um desafio de palavras em que você vai precisar encontrar, em meio a um quadro com várias letras do alfabeto, as palavras “ALEGRIA” E “BENÇÃO”, e no tempo máximo de 15 segundos apenas, hein.

Será que você vai ter agilidade para resolver esse caça-palavras? Confira agora os mistérios escondidos dentro do quadro que preparamos. Concentre-se para que seja em tempo recorde.

E aí, meus queridos leitores e minhas queridas leitoras do Portal 6, conseguiram encontrar as palavras que estavam escondidas no nosso desafio? Como foi a experiência desse teste ocular para vocês? Tiveram dificuldades?

O teste foi pensado exatamente para trabalhar suas habilidades oculares, rapidez de raciocínio e percepção cognitiva. Como foi o seu desempenho? Achou que foi bem? Confira o quadro novamente para não ter dúvida:

Por fim, se você trabalhou o olhar rápido e conseguiu achar o segredo escondido, saiba que está de parabéns! Suas habilidades oculares e mentais estão muito acima da média, a um nível excelente. Você possui uma percepção ocular impressionante e perspicaz!

Confira o Gabarito do CAÇA-PALAVRAS:

Por fim, você gostou desse desafio? Então, aproveite e se divirta também com esses outros aqui que separamos para você se testar e checar como estão suas habilidades oculares e de raciocínio:

