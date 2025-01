Homem é preso junto a “parceiro de baralho”, após furto de armas em cartório de Goiânia

Imagens registraram o momento em que o suspeito deixa a instituição com uma sacola contendo os itens

Paulo Roberto Belém - 25 de janeiro de 2025

Itens furtados foram encontrados em uma kitinet da capital (Foto: Captura)

Dois homens, que não tiveram a idade divulgada, foram presos pela Polícia Militar nesta sexta-feira (24), suspeitos de furto e receptação. Um deles teria furtado duas armas de fogo e 24 munições de um cartório de Goiânia, utilizando da condição de ser um prestador de serviço no local.

O outro, que seria o receptador, teria adquirido as armas de fogo e as munições em uma partida de baralho, que tinha o suspeito do furto como parceiro, por R$ 10 mil, informou a PM.

Imagens mostram o momento em que o homem teria deixado a instituição, que fica no setor Marista, com uma sacola, contendo os itens que teriam sido subtraídos de um cofre do cartório em que trabalhava há três meses.

Quem efetuou as prisões foram militares do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro), informando que aproveitaram das imagens e de entrevistas com funcionários para identificar o primeiro suspeito.

Ele inclusive teria confessado o crime e revelado para quem teria repassado os produtos do furto, que foi preso na cidade de Ouro Verde.

Esse segundo suspeito teria revelado aos militares que as armas estariam escondidas em uma kitnet na capital, o que foi confirmado pela corporação.

A polícia também informou que o autor do furto possui antecedentes por crimes da mesma natureza a outros estabelecimentos comerciais. O receptador, por sua vez, teria passagens por tráfico de drogas.

Os dois homens presos foram encaminhados para a Polícia Civil, que deverá instaurar inquérito pelos crimes de furto e receptação.