Jovens viralizam após ”duelo de gírias” de goianos e paulistas

Sobrou até para Minas Gerais, que não tinha nada a ver com a disputa

Paulo Roberto Belém - 25 de janeiro de 2025

Paulista e Goiana realizam disputa de gírias (Foto: Captura/Tik Tok)

Dois jovens, identificados no Tik Tok como @fabioous e @anaflavia9, publicaram um duelo de gírias que está viralizando na rede social, entre ele que é de São Paulo e ela que é Goiás.

A primeira gíria escolhida foi a forma em que ambos consideram “pessoas feias”. Ela disse “estrupício” e ele “tonhão, tonhona”, emendando um “nossa, que tonhão, meu Deus”, disse.

A situação seguinte reivindicou o que falariam se por acaso tiverem ficado incrédulos com alguma coisa. A jovem exclamou “é pra acabar com os pequi do Goiás” e o jovem, estranhando, citou que é “gente, tô chocado”.

O termo seguinte perguntou o que diriam quando alguém falasse alguma coisa nada a ver. O paulista mandou “tá moscando?” e “tá querendo meter o louco”, sendo que a goiana resumiu em “ideia de jerico”.

Depois, partiram para quando achassem algo legal. Ela soltou um “que trem bão” e “bão demais da conta”. Já ele, disse que em São Paulo se fala “que top”.

Continuando, foi perguntado a expressão em situações que deram errado. A goiana lançou “lascou tudo” e “tá lascado”, enquanto o paulista disse que falaria “putz, deu maior B.O.” e “nossa, que B.O.zão”.

Partindo para comidas típicas dos dois estados, a jovem resumiu vários pratos, dizendo que Goiás é privilegiado. “Tem pamonha de sal, de doce, à moda, do jeitinho que você quiser. E o melhor de tudo: pequi com frango caipira”, expressando um “Cê tá doido, que trem bão”.

Entretanto, o paulista criticou o pequi. “Nossa, se vocês se odeiam, comam pequi, gente. É ruim”. Ele foi repudiado pela goiana que considerou “não saber o bom da vida”. Já para a pamonha, o jovem concorda. “Pamonha em São Paulo é horrível igual ao açaí”, disse.

Agora, ao falar de pratos paulistas, ele considerou “bauru bom, que é aquele lanchão, virado à paulista, e feijoada”, dizendo que o último em São Paulo não tem igual.

Ainda na culinária, foram perguntados o que entendem por “lanche”. O paulista falou “podrão, né. Ah, eu vou comer um podrão”. Em resposta, a goiana questionou o “podrão”. “Aqui (em Goiás), a gente chama de X-Salada”, dizendo que o melhor de tudo seria o “molinho verde dos deuses”.

A jovem ainda deu um pitaco em eventuais moradores de Minas Gerais que vissem a publicação. “Mineiros. Uai e trem é daqui. Não adianta vocês vir arrumar confusão não, viu” (sic), disparou.

Confira o vídeo a seguir: