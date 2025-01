Mulher perde R$ 18 mil ao ser vítima de ‘golpes do Pix’ mesmo depois de ir em delegacia de Anápolis

Vítima foi enganada até por uma suposta funcionária do banco que teria feito chamada de vídeo

Thiago Alonso - 25 de janeiro de 2025

(Foto: Marcello Casal JR /Agência Brasil)

Uma mulher, de 54 anos, perdeu mais de R$ 18 mil após ser vítima de consecutivos ‘golpes do Pix’, realizadas nesta sexta-feira (24), em Anápolis.

Segundo a vítima, o primeiro contato dos suspeitos teria ocorrido por meio de uma mensagem de WhatsApp, no qual um irmão dela teria supostamente pedido, R$ 680 – já que não estava conseguindo fazer uma transferência. Assim feito, ela enviou o dinheiro, mas para um CPF desconhecido.

Mais tarde, a mulher acabou recebendo mais uma mensagem do ‘irmão’, desta vez, pedindo mais R$ 1,2 mil, o qual ele devolveria assim que fosse em uma agência bancária.

Ela então realizou a transferência, que acabou sendo bloqueada consecutivas vezes, devido a uma movimentação suspeita identificada pelo banco. Logo, a vítima explicou ao suspeito (o qual ela ainda não sabia se tratar de um golpista), o motivo de não conseguir enviar a quantia.

Então, o suposto irmão começou a mandar várias mensagens para ela, a encorajando ir até o banco e fazer o desbloqueio, pois ele precisava do dinheiro, então assim foi feito.

Retornando para casa, a vítima recebeu uma mensagem da esposa do irmão – desta vez o verdadeiro -, avisando que ele havia tido o telefone clonado e que nenhum dinheiro deveria ser enviado, pois se tratava de um golpe, mas já era tarde.

Ela então se dirigiu a uma delegacia da Polícia Civil (PC) e registrou um boletim de ocorrência acerca do assunto, mas acabou por não avisar nenhum familiar.

Já no fim da tarde, após todos os trâmites, a vítima recebeu uma mensagem de uma pessoa se passando por uma funcionária do banco, a qual perguntava sobre a transferência anterior que teria sido bloqueada, e que ela deveria acessar o aplicativo da agência para finalizar o procedimento. Seguindo as orientações da suposta colaboradora, mais uma vez a mulher foi golpeada, perdendo os R$ 1,2 mil.

Não o bastante, a suposta funcionária teria feito uma chamada de vídeo com a mulher, as quais, por meio de persuasão, fizeram com que ela fizesse mais duas transferências: uma no valor de R$ 9.999,99 e outra de R$ 6.555,55.

Apesar de toda a situação, a vítima sequer notou que estava enviando o dinheiro, visto que a ‘colaboradora’ explicou para ela que estava ‘bloqueando’ os valores para prevenir eventuais golpes.

Após algum tempo, e percebendo o valor da dívida deixada, a mulher registrou um novo boletim, desta vez representando criminalmente contra os telefones envolvidos, os quais foram autuados pelo crime de estelionato.

Agora, o caso deve ser investigado pelas autoridades competentes mais a fundo, a fim de identificar os possíveis autores que deixaram o prejuízo que totalizou R$ 18.435,54.