Após confusão com ‘Rosinha’, homem é esfaqueado e morto em Goiânia

Vítima chegou a ser levada para a UPA do Jardim Curitiba, mas chegou sem vida ao local

Davi Galvão - 26 de janeiro de 2025

Homem foi esfaqueado e levado, já sem vida, a UPA do Jardim Progresso. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 52 anos, foi morto após receber uma facada na altura do peito, após um desentendimento com uma mulher, conhecida como Rosinha, em um bar no Bairro São Domingos, região Norte de Goiânia, neste sábado (25).

A esposa da vítima contou às autoridades que o marido havia chegado de madrugada e disse que ela deveria sair da residência, pois ele tinha intenção de atentar contra a vida de outra cliente com a qual havia se desentendido no bar.

Pelo relato, ela contou que a mulher teria jogado um copo em direção ao esposo, mas não soube precisar o motivo do embate.

Testemunhas afirmaram que, por conta desse conflito, momentos depois, o homem foi esfaqueado duas vezes pela suspeita, com a qual já tinha uma rixa antiga.

A vítima foi encaminhada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Curitiba, mas chegou até o local já sem vida.

O caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil (PC).