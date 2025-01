Áudio revela que ‘Rosinha’ pode ter contado com ajuda para matar homem esfaqueado em Goiânia

Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH) está responsável pela elucidação do caso

Da Redação - 26 de janeiro de 2025

Homem foi morto após ser esfaqueado no bairro São Domingos, em Goiânia. (Foto: Reprodução/ Google Maps)

A Polícia Militar (PM) chegou, no início da tarde deste domingo (26), a um suspeito de fornecer a arma utilizada por ‘Rosinha’, que esfaqueou e matou um homem no bairro São Domingos, em Goiânia, neste sábado (25).

Segundo o homem, de 49 anos, ele teria dado a faca de presente a ela, mas que não tinha conhecimento de que o objeto seria utilizado para cometer o crime.

No entanto, a versão foi confrontada por uma parente da vítima, que apresentou um áudio do indivíduo à suposta autora, onde ele a instigava a praticar o homicídio.

Diante das informações conflitantes, o homem foi encaminhado à Central de Flagrantes, para realização de oitiva e obter mais detalhes sobre a entrega da faca.

A Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH) está responsável pela elucidação do caso.

Saiba mais

A vítima, de 52 anos, foi esfaqueada no peito após se desentender com uma mulher, conhecida como Rosinha, em um bar localizado no Bairro São Domingos, neste sábado (25).

Segundo testemunhas, a vítima e a suspeita já tinham uma rixa antiga e que eles haviam se desentendido no estabelecimento.

O homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Curitiba, mas chegou ao local sem vida.