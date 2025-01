Equatorial desmantela ‘gato’ estimado em R$ 1,3 milhão em Goiás

Valor elevado se deve ao fato de que uma das empresas se beneficiando do esquema produzia gelo e demandava muita energia para o processo

Davi Galvão - 26 de janeiro de 2025

Equatorial descobriu que três empresas se beneficiavam do esquema. (Foto: Divulgação/Equatorial)

Uma operação de fiscalização realizada pela Equatorial Goiás, em parceria com as Polícias Civil e Científica, identificou um esquema de furto de energia elétrica que abastecia três empresas no Bairro Mansões Ilha Bela, em Águas Lindas de Goiás, gerando um prejuízo de mais de R$ 1 milhão. Entre os estabelecimentos envolvidos estavam duas fábricas de pré-moldados e uma fábrica de gelo.

A irregularidade foi descoberta, na última sexta-feira (24) durante uma inspeção de rotina, que revelou o uso de três transformadores instalados de forma clandestina, sem medição oficial, impossibilitando o registro e o faturamento do consumo.

Estima-se que o prejuízo causado pelo esquema seja de aproximadamente R$ 1,3 milhão, devido ao uso contínuo de energia por 24 horas diárias, especialmente para a produção de gelo. Três pessoas foram levadas à delegacia, e uma delas foi presa.

A prática de furto de energia, conhecida como “gato”, não apenas sobrecarrega a rede elétrica e afeta a qualidade do fornecimento, como também oferece sérios riscos à segurança, tanto da população quanto dos envolvidos na manipulação ilegal da rede. Além disso, é crime, sujeito a reclusão e multas.

Dados da Equatorial Goiás apontam que, em 2024, 290 operações de fiscalização foram realizadas com apoio policial, um aumento de 95% em comparação às 148 ações registradas em 2023. O número de prisões também cresceu, passando de 108 para 158.

A distribuidora alerta que ligações clandestinas comprometem o fornecimento de energia para todos os consumidores, elevando o risco de acidentes e curtos-circuitos. Denúncias podem ser feitas anonimamente pela Central de Atendimento, pelo telefone 0800 062 0196.