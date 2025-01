Jovem morre após tentar fugir e trocar tiros com a polícia em Goiânia

Corporação constatou diversos antecedentes criminais, tais como roubo, estelionato e associação para o tráfico

Natália Sezil - 26 de janeiro de 2025

Jovem foi abordado portando porções de entorpecentes preparadas para a venda. (Foto: Divulgação)

Um jovem, de 26 anos, que usava tornozeleira eletrônica, morreu neste sábado (25), após tentar fugir e entrar em confronto com a Polícia Militar (PM), no Parque Industrial João Braz, região Oeste de Goiânia.

De acordo com a corporação, uma equipe estava fazendo o patrulhamento da área quando abordou dois homens em uma moto, constatando que o motociclista realizava uma corrida por aplicativo.

Diante da presença dos policiais, o passageiro do veículo teria corrido do local, sendo seguido pela PM. Ele foi encontrado escondido em um lote baldio do setor, portando diversas porções de entorpecentes preparadas para a venda, além de uma arma de fogo.

Após o encontro, o indivíduo teria entrado em confronto com as autoridades, sendo alvejado. O Corpo de Bombeiros esteve na ocorrência para prestar socorro, mas o óbito foi confirmado no local.

A corporação divulgou que o jovem possuía antecedentes criminais por diversos delitos, tais como roubo, estelionato, tráfico de drogas, receptação e associação para o tráfico.