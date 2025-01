Saiba como identificar chamadas de spam para não precisar atender mais

Seja durante o horário de trabalho ou nos momentos de descanso, essas ligações indesejadas incomodam bastante

Pedro Ribeiro - 26 de janeiro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Nos últimos anos, as chamadas de spam parecem ter ficado cada vez mais frequentes no Brasil.

Seja durante o horário de trabalho, nos momentos de descanso ou até mesmo nos finais de semana, esses contatos indesejados podem ser bastante incômodos.

O pior é que muitas vezes atendemos pensando ser algo importante, apenas para descobrir que se trata de uma oferta insistente de serviços ou produtos.

Muito provavelmente você já se perguntou: por que existem tantas chamadas de spam?

Essas ligações geralmente são realizadas por empresas que utilizam sistemas automatizados para contatar o maior número possível de pessoas, com o objetivo de vender algo ou divulgar promoções.

Além disso, em alguns casos, golpistas se aproveitam dessa prática para aplicar fraudes, tentando obter dados pessoais ou financeiros das vítimas.

Uma maneira prática de identificar chamadas de spam é prestar atenção ao prefixo 0303.

Conforme regulamentação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), todas as empresas que realizam telemarketing ativo devem utilizar esse código no início do número.

Assim, ao ver uma ligação começando com 0303, já é possível saber que se trata de um contato comercial e decidir se vale a pena atender ou não.

Outra dica útil é salvar números que ligam com frequência e não são do seu interesse com nomes como “Spam” ou algo semelhante.

Dessa forma, sempre que o número aparecer novamente, será mais fácil ignorá-lo e evitar transtornos.

Esse método simples pode ajudar a reduzir o tempo perdido atendendo chamadas indesejadas.

Além disso, alguns celulares contam com recursos embutidos para alertar sobre possíveis ligações indesejadas.

Aparelhos de marcas como Samsung e Xiaomi possuem aplicativos internos que exibem avisos na tela, como “Número suspeito” ou “Possível golpe”, sempre que identificam uma chamada que pode ser spam.

Esses alertas ajudam os usuários a decidir rapidamente se devem ou não atender, oferecendo mais segurança e comodidade no dia a dia.

