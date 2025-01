A fruta que faz você melhorar o humor, o sono e ainda combate câimbras

Essa fruta, que está sempre presente na mesa dos brasileiros, possui diversos benefícios além do óbvio

Ruan Monyel - 27 de janeiro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Lisa Fotios)

Quando falamos em alimentos que trazem benefícios para a saúde, as frutas são as primeiras coisas que vêm à nossa mente.

Simples, acessíveis e deliciosas, elas são um verdadeiro presente da natureza, com propriedades que vão muito além de matar a fome no meio do dia.

Porém, existe uma fruta que está sempre presente na mesa dos brasileiros e que possui diversos benefícios que vão muito além do óbvio.

Ao começar uma dieta, é essencial investir em alimentos capazes de promover saúde e bem-estar, e, nesse caso, automaticamente pensamos em comidas elaboradas ou suplementos caros.

Mas, às vezes, o segredo para uma vida mais equilibrada e saudável está mais perto do que imaginamos: na frutaria da esquina.

Afinal, há uma fruta, tão simples quanto deliciosa, que pode transformar seu dia a dia, ajudando a aliviar tensões, melhorar seu humor, garantir noites de sono mais tranquilas e ainda combater as câimbras.

Rica em fibras, potássio, magnésio, fósforo, cálcio, vitaminas, antioxidantes, triptofano e carboidratos, a banana é a opção perfeita para o cardápio.

Extremamente acessível e muito versátil, a banana é rica em um aminoácido essencial que o corpo utiliza para produzir serotonina, o famoso “hormônio da felicidade”.

Além disso, a fruta contém vitamina B6, um nutriente que também desempenha um papel importante na produção de neurotransmissores relacionados ao humor.

E se você tem dificuldade para pegar no sono ou sofre com noites mal dormidas, o triptofano presente na fruta contribui para a produção de melatonina, o hormônio responsável por regular o sono.

Além disso, o potássio e o magnésio presentes na banana são dois minerais essenciais para a saúde muscular, o que ajuda a evitar fortes câimbras.

Aliada a uma alimentação equilibrada e exercícios regulares, a banana será como um coringa na sua dieta, ajudando a potencializar os resultados.

