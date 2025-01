Governo de Goiás destinará quase R$ 3 milhões a blocos de Carnaval em Goiânia e cidades do interior

Prazo para propostas aptas a receber valores de R$ 50 a R$ 100 mil se encerra em poucos dias

Natália Sezil - 27 de janeiro de 2025

Mais de 30 blocos de Carnaval de rua podem receber investimento do Governo de Goiás. (Foto: Secult)

Um edital lançado pelo Governo de Goiás está com inscrições abertas para blocos de pré-Carnaval e Carnaval de rua em Goiânia e cidades do interior goiano, destinando R$ 2,8 milhões à promoção e valorização das festividades no estado.

A iniciativa acontece por meio das Secretarias de Estado da Retomada, que é responsável pela execução do certame, e da Cultura (Secult), que fará a curadoria. A seleção das propostas fica a cargo do Conselho Estadual de Cultura (CEC).

Serão selecionados, no máximo, 16 blocos em Goiânia, com o valor de R$ 50 mil cada. Aos municípios de interior, a quantia destinada é maior: serão aceitas até 20 propostas, com o valor de R$ 100 mil por projeto.

As inscrições vão até às 20h da próxima sexta-feira (31) e devem ser realizadas online, pelo Sistema Baru de Editais, por onde será enviada toda a documentação exigida no edital.

Para se inscrever, os blocos precisam ter, no mínimo, dois anos de existência comprovada, além de serem representados por um produtor cultural que atue ou resida em Goiânia há pelo menos dois anos.

Produtores culturais podem ser pessoas físicas, Microempreendedores Individuais (MEI), pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, desde que comprovado o tempo mínimo de existência.

Mais informações, como os critérios de pontuação que guiarão a seleção, podem ser conferidos no edital.