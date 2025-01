Inscrições abertas para concurso público em cidade goiana com mais de 160 vagas e salários de até R$ 4,1 mil

Além dos cargos imediatos, certame oferece outros 397 para cadastro reserva

Paulo Roberto Belém - 27 de janeiro de 2025

Candidatos participando de processo seletivo. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Já podem ser realizadas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Flores de Goiás, cidade localizada no Nordeste Goiano, que está com 161 vagas, pagando salários de até R$4.184,40.

As oportunidades são para diferentes níveis de escolaridade. Além dos cargos imediatos, o certame oferece outros 397 para cadastro reserva.

No nível fundamental incompleto, as ofertas são para Pedreiro(a), Motorista – Categoria B, Motorista – Categoria D, Motorista – Categoria E, Motorista de Ambulância (Ensino Fundamental Completo).

Agente de Serviços Gerais, Agente de Serviços Gerais (Distrito de Santa Maria), Cozinheiro(a)/Merendeiro(a), Mecânico(a), Vigia, Operador(a) de Máquinas e Operador(a) de Máquinas Pesadas.

Para quem tem ensino médio, as chances são para Agente de Combate a Endemias, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Desporto e Lazer, Agente de Vigilância Sanitária, Assistente de Consultório Dentário, Assistente de Controle Interno, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Licitação, Fiscal Ambiental, Fiscal de Posturas, Fiscal de Tributos, Recepcionista, Eletricista, Técnico(a) Agrícola, Técnico(a) em Informática, Técnico(a) em Meio Ambiente e Técnico(a) de Enfermagem.

Já para aqueles que têm formação superior, há possibilidades para Analista de Departamento Pessoal, Arquiteto(a), Assistente Social, Educador(a) Físico(a), Enfermeiro(a), Engenheiro(a) Agrônomo(a), Engenheiro(a) Civil, Engenheiro(a) Ambiental, Farmacêutico(a), Fisioterapeuta, Médico(a) Veterinário(a), Nutricionista, Odontólogo(a), Psicólogo(a).

E para uma série de níveis para o cargo de professor P2 devendo trabalhar na zona urbana ou rural, há vagas nas áreas da Pedagogia – Zona Urbana, Língua Portuguesa – Zona Rural, Matemática – Zona Rural, História – Zona Rural, Geografia – Zona Rural, Ciências Naturais – Zona Rural e Ciências Biológicas – Zona Rural.

As inscrições vão até o dia 19 de fevereiro, exclusivamente pelo site do Instituto Verbena. A depender do cargo, paga-se uma taxa de inscrição que pode ser de R$ 80, R$ 120 ou de 140.

Também há a possibilidade dos candidatos concorrer em mais de um cargo. Neste sentido, terá a responsabilidade verificar se não há choque na data e horário de aplicação das provas, de acordo com o edital, que pode ser conferido clicando aqui.