Previsão do tempo aponta chuvas torrenciais em todo o estado de Goiás nesta semana e acende alerta; confira

Frente fria vinda do Sudoeste pode influenciar índices em território goiano

Paulo Roberto Belém - 27 de janeiro de 2025

Ponto crítico em Goiânia tem sido a Marginal Botafogo (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) chama a atenção da população goiana por conta de chuvas torrenciais que podem ocorrer em todas as regiões do estado, a partir desta quarta-feira (29).

Ao Portal 6, o gerente do órgão, André Amorim, indicou que a previsão é de 30 mm, índice que pode aumentar caso as pancadas venham em forma de tempestade. “Por estarmos no verão, a atenção é mais para o período da tarde”, disse.

O gerente continuou dizendo que o risco potencial para tempestades se estende até sexta-feira (31). “Uma frente fria vinda do Sudeste do Brasil estará influenciando o estado nestes dias”, informou.

Cuidados

Apesar de a situação estar prevista para todas as regiões de Goiás, o gerente alerta para os riscos para Goiânia. Nesta segunda (27), por exemplo, o Gabinete de Crise Climática da Prefeitura da capital definiu pontos críticos da capital para ações emergenciais.

A preocupação principal é na mobilidade, tanto que na quarta-feira (29), as equipes de trânsito programaram uma simulação na Marginal Botafogo, ponto recorrente de alagamentos. A medida prevê desvios e fechamento temporário de trechos.

“Com essa ação em Goiânia, a gente reforça que se começar ‘aquela chuva’, o melhor é não sair do seu local seguro, para evitar transtornos”, finalizou André.