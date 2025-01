Semana do Cinema 2025: saiba onde assistir filmes em grandes redes com ingressos baratos em Goiânia e Aparecida

Ao todo, nove unidades já anunciaram que participarão da promoção nas duas cidades, com preços especiais também nos combos de pipoca

Natália Sezil - 27 de janeiro de 2025

CineX, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. (Foto: Divulgação)

Amantes da sétima arte ou apenas goianos em busca de diversão, os moradores de Goiânia e Aparecida poderão aproveitar o entretenimento por um preço muito mais acessível nos próximos dias, quando acontece a sexta edição da Semana do Cinema.

A campanha nacional, com preços promocionais que buscam democratizar o acesso ao cinema, vai de 06 a 12 de fevereiro, e é idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC) com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (ABRAPLEX).

Durante esta semana, diversos cinemas das duas cidades irão aderir ao preço único de R$ 10 por ingresso, além de integrar a iniciativa com promoções em outros itens do estabelecimento, como no combo da pipoca.

Confira abaixo quais redes participarão da Semana do Cinema de 2025.

Em Goiânia

Sete locais terão ingresso a preço promocional na capital. A primeira rede a aderir é o Cinemark, que está presente no Shopping Flamboyant, no Jardim Goiás, e no Passeio das Águas Shopping, na Av. Perimetral Norte. Nessas unidades, combos especiais também integram a promoção.

A segunda rede a participar é o Kinoplex, que fica no Goiânia Shopping, Setor Bueno. Ali, o ingresso promocional sai a R$ 10, o ingresso platinum, a R$ 24, e o combo de pipoca com refrigerante ganha upgrade durante a campanha.

Em seguida, a lista inclui o Cinemais, que está presente no Shopping Bougainville, Setor Marista, e no Portal Sul Shopping, nos Jardins Lisboa.

Também participa o Multicine, no Shopping Cidade Jardim, e há combos promocionais em ambos.

A rede seguinte é o Cinépolis, no Shopping Cerrado, setor Aeroviário. Além dos combos, a unidade ainda tem desconto nas salas VIP e IMAX.

Na capital, o CineX, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, nas Chácaras Alto da Glória, fecha a lista de redes. Tanto salas convencionais, quanto VIPs participam da promoção nessa unidade.

Em Aparecida de Goiânia

Duas redes de cinema aderem à semana promocional em Aparecida de Goiânia. A primeira é o Moviecom, no Buriti Shopping, localizado na Avenida Rio Verde.

A segunda é o Cineflix, no Aparecida Shopping, Setor Serra Dourada. As duas unidades também incluem combos promocionais de pipoca e refrigerante.