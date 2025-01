Anvisa proíbe venda de marca nº 1 de carne de grandes supermercados brasileiros

Agência é a principal responsável por garantir a segurança dos alimentos que chegam até a sua mesa

Pedro Ribeiro - 28 de janeiro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda de carne de uma das marcas mais conhecidas do Brasil.

A Anvisa é a principal responsável por garantir a segurança dos alimentos que chegam até a sua mesa.

Ela fiscaliza desde a produção até a comercialização, evitando riscos à saúde.

Por isso, quando a agência toma uma decisão como essa, é sinal de que algo realmente grave foi identificado.

No último dia 15 de janeiro, a Anvisa determinou a remoção do produto “Lombo Tipo Canadense Defumado Fatiado”, da empresa GRANNERO PRESUNTO CRU LTDA, de todos os supermercados.

A decisão veio depois de identificar que o produto apresentava problemas na rotulagem.

A embalagem não informava sobre a presença de alergênicos, como a soja, colocando em risco consumidores com restrições alimentares.

A marca GRANNERO é uma das mais fortes no setor de embutidos no Brasil, com presença em grandes redes de supermercados.

No entanto, até o momento, a empresa não se pronunciou sobre a decisão da Anvisa.

Problemas na rotulagem dos produtos podem gerar sérias consequências para o consumidor, desde informações nutricionais incorretas até riscos à saúde, especialmente para pessoas com alergias ou restrições alimentares.

Rótulos com erros ou falta de clareza podem induzir o comprador ao engano, comprometendo sua segurança e confiança na marca.

Além disso, a ausência de dados obrigatórios, como prazo de validade e composição, pode resultar em consumo inadequado.

A carne é um dos alimentos mais consumidos no país, mas é preciso atenção na hora da compra.

Primeiro, sempre leia os rótulos com atenção. Se você tem alergia ou conhece alguém que tem, redobre o cuidado com os ingredientes.

Além disso, prefira produtos de marcas confiáveis e fique atento as notícias sobre recalls e proibições.

Quando for ao supermercado, observe também as condições de armazenamento e a validade dos produtos.

