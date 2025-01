Coronel explica maiores detalhes sobre resgate de refém sequestrada por ex-companheiro em Anápolis

Oficial confirmou que vítima foi encaminhada a UPA e autor levado para delegacia após ocorrido

Augusto Araújo - 28 de janeiro de 2025

Coronel Alisson deu maiores detalhes sobre sequestro ocorrido em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Em entrevista coletiva concedida logo após a prisão do homem que fazia a ex-companheira refém em Anápolis, o Coronel Alisson, comandante do 3º Comando Regional de Polícia Militar (3º CRPM), revelou maiores detalhes sobre a operação.

Conforme o oficial, a negociação para liberar a mulher foi realizada primeiramente por uma equipe de primeiro atendimento.

Contudo, as tratativas foram concluídas por agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), especializados nesse tipo de situação.

“Essa negociação continuou e terminou com a rendição do autor e a vítima teve apenas cortes superficiais”, destacou o coronel.

A mulher foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança, enquanto o autor foi encaminhado para uma delegacia policial, onde o delegado responsável deverá emitir um mandado de prisão em flagrante e tomar as devidas medidas processuais legais.

Em tempo

A situação dramática teve início na tarde desta terça-feira (28), na Avenida Senador José Lourenço Dias, no Centro de Anápolis.

Conforme informações relatadas pelo Portal 6, o ex-companheiro utilizava uma arma branca para manter a vítima de refém, dentro do apartamento dela.

Ele, que já tinha uma medida protetiva registrada, adentrou pelo telhado da residência.

Uma amiga da vítima também estava no apartamento no momento em que o suposto agressor entrou no local, mas conseguiu fugir.