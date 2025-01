Seleção de Jovens Aprendizes na Saneago valerá para 107 municípios; veja quais

Edital prevê a participação de candidatos com idades entre 14 e 22 anos. Inscrições terminam na quinta-feira (30)

Paulo Roberto Belém - 28 de janeiro de 2025

Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago). (Foto: Reprodução/ Saneago)

Restam menos de dois dias para o término das inscrições para o Processo Seletivo dos Jovens Aprendizes da Saneago, voltado a jovens entre 14 e 22 anos e candidatos PCDs de qualquer idade, com atuação em 107 municípios goianos.

Mesmo que já tenham concluído o ensino médio, os interessados poderão se inscrever até o último minuto da quinta-feira (30), exclusivamente pelo site do Instituto Promover (IPHAC), clicando aqui.

Outros requisitos importantes são a exigência de o pretendente não ter sido exonerado a bem do serviço público e não ter participado de outro programa de aprendizagem na Saneago. Além disso, aqueles com mais de 18 anos, devem estar em dia com as obrigações eleitorais e militares.

Partindo para a remuneração, será pago salário de R$ 759 e vale-transporte, considerando os preços locais, no trajeto de ida e volta do trabalho.

Estão sendo disponibilizadas 266 vagas, com um turno de 20 horas semanais, podendo ser cumpridas no período matutino – das 07h30 às 11h30 – ou vespertino – das 13h30 às 17h30.

O acesso à lista de municípios, bem como a resposta de dúvidas mais específicas estão disponíveis no edital completo da seleção, disponível, integralmente, neste link.