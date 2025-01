Como economizar na conta de luz com uma simples mudança no chuveiro

Fazendo essa pequena alteração, você vai reduzir bastante o valor da sua tarifa de energia na virada do mês

Magno Oliver - 29 de janeiro de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/Rudson Dantas)

Muita gente não sabe, mas o Brasil é um dos países que possui a segunda maior tarifa de energia elétrica do mundo. E essa despesa é um fator que pesa bastante no orçamento das famílias brasileiras.

Assim, a conta de luz dói muito no bolso dos consumidores, principalmente devido aos constantes reajustes nas tarifas de energia elétrica.

No entanto, você sabia que uma simples mudança no seu chuveiro pode gerar uma economia significativa no boleto do fim do mês? Acompanhe que agora você vai entender direitinho como é isso.

Ao mesmo tempo que o chuveiro elétrico é um grande vilão no gasto de energia elétrica, ele também é um grande aliado na economia na conta de luz.

Isso porque colocar o modo de funcionamento do chuveiro elétrico na função “inverno” tem causado fortes aumentos no valor final da conta. Então, se você deseja economizar na conta, uma mudança simples e eficiente consiste em ajustar o chuveiro na posição “VERÃO”.

Esse ajuste vai diminuir a potência elétrica, a conta no fim do mês e também trazer benefícios, como manutenção e promoção de durabilidade do equipamento para banhos.

Segundo especialistas, essa estratégia de mudança de chave do chuveiro reduz o consumo em até 30%, a depender do dia, horário e turno de uso do aparelho. A adesão a essa tática acontece, principalmente, nos períodos de calor, quando a necessidade de se refrescar e banhar na água quente é bem menor.

Em lares com quatro moradores, por exemplo, o ajuste no chuveiro e a redução do tempo de banho chegam a economizar até R$ 70,00 por mês.

De acordo com orientações das companhias de energia, outra dica é evitar banhos longos ou reduzir o tempo de chuveiro para 5 minutos.

Por fim, outra dica é usar a chave na posição central, desligada, em tempos mais quentes.

