Goiânia terá evento especial para amantes do vinil com entrada gratuita; saiba quando

Programação promete ser atrativa tanto para colecionadores, quanto para iniciantes no mundo do vinil

Natália Sezil - 29 de janeiro de 2025

Evento acontece no dia 08 de fevereiro. (Foto: Divulgação)

Uma feira de discos de vinil já consolidada em Goiânia promete entreter os amantes do formato na capital no dia 08 de fevereiro, quando acontece a 16ª edição do Centrão, das 13h às 20h, na Ambiente Skate Shop, Rua 3.

Tradicional na cidade, o evento é voltado tanto para colecionadores, quanto para quem ainda está começando a coleção, e tem entrada gratuita. O objetivo da realização é promover engajamento entre lojas, selos musicais e o público, reforçando o apreço pelo formato físico da música e pelo garimpo de discos.

A edição deste ano conta com dez expositores de vinil, com milhares de unidades – algumas, inclusive, raras. Além dos vendedores locais, a grade de participantes de 2025 cresce em relação aos anos anteriores, com a presença inédita de comerciantes do Distrito Federal e da Chapada dos Veadeiros.

Produzida pelo Müquifü Cultural e pela Monstro Discos, a feira também garante a venda de itens de vestuário e acessórios, além de comidas e bebidas.

Após o encerramento da exposição, às 20h, a programação continua no Tank Cheio Bar, onde DJs selecionados devem tocar exclusivamente em vinil até às 00h.