Motorista de aplicativo consegue escapar de assalto após dar murro em ‘falso passageiro’, em Anápolis

Vítima chegou a fazer uma transferência para o suspeito, mas logo percebeu que conseguiria se defender

Thiago Alonso - 29 de janeiro de 2025

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar de Goiás (PMGO). (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 26 anos, foi preso após roubar um motorista de aplicativo, na noite desta terça-feira (28), no Jardim das Américas 1ª Etapa, região Nordeste de Anápolis.

Na ocasião, a vítima estava trabalhando quando recebeu um pedido de corrida. Contudo, quando o ‘passageiro’ entrou no veículo, imediatamente anunciou o assalto, ameaçando o trabalhador a enviar um Pix para conta dele.

Assustado, o motorista, de 27 anos, realizou a transferência, visto que o suposto criminoso simulava estar com uma arma de fogo na cintura.

Até que, em dado momento, o suspeito tomou a direção do carro, situação que fez com que a vítima percebesse que ele não estava de fato armado.

Diante disso, eles iniciaram uma briga corporal, com socos, tapas e empurrões, fazendo com que o suposto assaltante deixasse o veículo e fugisse correndo.

Apesar disso, ele teria levado o celular do motorista de aplicativo, além de um Pix no valor de R$ 60, que havia sido feito para uma conta pessoal no nome do próprio suspeito.

Assim, a Polícia Militar (PM) foi acionada e, com a ajuda da vítima, conseguiu localizar o jovem, visto que ele havia dado as identificações bancárias dele.

Assim, as equipes identificaram o suspeito, uma vez que ele usava as mesmas vestes relatadas pelo trabalhador, além de também utilizar uma tornozeleira eletrônica.

Diante disso, foi dada a voz de prisão em flagrante e o suposto criminoso foi encaminhado até uma delegacia da Polícia Civil (PC).

Agora, o caso deve ser encaminhado para as autoridades competentes, que devem dar continuidade ao inquérito.