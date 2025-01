Truque para a bebida gelar mais rápido (é muito fácil e vai te ajudar)

Salva num cantinho do bloco de notas do celular porque sempre a gente precisa e nunca sabe como fazer direito

Magno Oliver - 29 de janeiro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Não importa se é churrasco, festas, rolês caseiros ou até mesmo reuniões improvisadas, esquecer de gelar a bebida é um erro comum que todo mundo comete. Atire a primeira cerveja quente quem nunca cometeu.

Sempre acontece de marcamos um rolê e não ter como gelar uma bebida a tempo ou ter um freezer à altura do desafio.

Assim, é nessas horas que a gente recorre a truques e dicas para gelar a bebida mais rápido do jeito que dá. Muita gente aposta em várias técnicas.

No entanto, uma dica prática e muito eficaz conquistou o gosto dos jovens na internet e resolve o problema com facilidade. O truque utiliza itens que temos em casa, é rápido e promete resultados promissores para quem não pode perder tempo.

Truque para a bebida gelar mais rápido (é muito fácil e vai te ajudar)

A técnica consiste em usar sal, gelo e água para criar um ambiente resfriado que acelera a troca de calor. Você adicionar sal grosso no gelo da caixa térmica faz com que a temperatura do sistema caia rapidamente, permitindo que a bebida alcance o ponto ideal em menos de cinco minutos.

A descoberta foi publicada no Instagram da @acasadanath e viralizou nas redes sociais. O tutorial virou um dos preferidos dos internautas para quem não quer perder tempo esperando a geladeira fazer o seu trabalho devidamente.

A técnica do sal grosso no gelo tem se mostrado bem eficiente devido a um princípio físico bem simples. Assim, o sal que é misturado ao gelo diminui o ponto de fusão da água e cria uma solução capaz de absorver calor de um jeito rápido e impressionante.

Esse pequeno fenômeno resfria a bebida de forma eficiente. No vídeo, ela explica que o primeiro passo é separar um recipiente grande o suficiente para caber gelo, sal e a bebida que você quer gelar. Ela usou uma caixa térmica.

Depois, encha o recipiente com gelo e adicione duas colheres de sopa de sal para cada litro de água. Por fim, mergulhe a garrafa ou lata na mistura e gire-a suavemente de três a cinco minutos.

Confira o vídeo completo do tutorial:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natália Paschini (@acasadanath)

