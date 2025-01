Usuários do BRT poderão ganhar tempo com novidades aplicadas em Goiânia

Segundo o prefeito Sandro Mabel (UB), a chamada ‘metronização’ deve auxiliar na fluidez do trânsito na capital, por meio de tags eletrônicas instaladas nos controladores de sinaleiros.

O nome do termo se dá devido à comparação com os metrôs, que trafegam sem interrupções, situação que deve ser implementada em toda Goiânia, fazendo com que os ônibus trafeguem nas vias sem parar em locais específicos, como os cruzamentos, por exemplo.

Com a novidade, a expectativa é que a velocidade média dentro dos corredores do BRT se eleve, saindo dos atuais 16 km/h e chegando a ultrapassar o 21 km/h — ganho que representa, no mínimo, 30% no tempo de deslocamento.

Ainda de acordo com o prefeito, o novo sistema deve começar a operar já em março, com apoio de uma central de controle que coordenará o funcionamento em tempo real.