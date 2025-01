3 signos que mais guardam rancor e você deve tomar cuidado

Ruan Monyel - 30 de janeiro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/SHVETS production)

Algumas pessoas conseguem deixar qualquer desentendimento para trás rapidinho, mas para alguns signos, isso não é tão fácil assim.

A astrologia aponta que certos signos são conhecidos por guardar rancor por mais tempo, seja por orgulho, sensibilidade ou até mesmo raiva.

Esses nativos costumam remoer sentimentos e guardar tudo na memória, tornando-se cautelosos e até mesmo vingativos em certas situações.

Se você convive com alguém que demora a perdoar ou sempre traz à tona desentendimentos do passado, é melhor ficar de olhos abertos.

1. Escorpião

Quando o assunto é rancor, Escorpião aparece em praticamente todas as listas, afinal, esse signo tem a fama de levar tudo muito a sério.

Os nativos podem passar dias, semanas e até meses remoendo acontecimentos do passado, pois o rancor deles não se manifesta imediatamente.

Além disso, eles são mestres em guardar informações, então, se você já teve uma briga com um escorpiano, é provável que ele ainda se lembre dos detalhes.

2. Touro

Taurinos são teimosos e extremamente leais, o que significa que valorizam muito a confiança em seus relacionamentos pessoais.

No entanto, se essa confiança for quebrada, Touro dificilmente conseguirá perdoar, mesmo que continue convivendo com a pessoa.

O rancor desse signo se manifesta de forma silenciosa, através do distanciamento emocional e da dificuldade em dar uma segunda chance.

3. Câncer

Por fim, cancerianos são emocionais e sensíveis, o que faz com que guardem mágoas por muito tempo, mesmo que não demonstrem isso.

Como são muito ligados ao passado, podem reviver constantemente momentos de dor, trazendo à tona ressentimentos antigos.

E quando você magoa um nativo desse signo, ele pode se afastar e até parecer indiferente, mas a verdade é que, por dentro, ele ainda sente tudo.

