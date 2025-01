MPGO abre as inscrições para o processo seletivo de estágio com bolsa de R$ 1.400

Com bolsa de R$ 1.412 e auxílio-transporte, o estágio tem carga horária de 5 horas diárias

Samuel Leão - 30 de janeiro de 2025

Sede do MPGO. (Foto: Divulgação)

O Ministério Público de Goiás (MPGO) abriu, na quarta-feira (29), as inscrições para o processo seletivo de estágio, com oportunidades para estudantes de Direito e outras 18 áreas. A seleção irá formar um cadastro de reserva e contempla diversas cidades do estado, incluindo 31 municípios para Administração e 17 para Informática. Já as demais áreas atuarão exclusivamente na capital.

As inscrições seguem até o dia 13 de fevereiro, ao meio-dia, e podem ser feitas pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). Todo o processo ocorre de forma online, incluindo a aplicação das provas objetivas, que avaliarão conhecimentos específicos da área escolhida, além de Língua Portuguesa e atualidades.

Com bolsa de R$ 1.412 e auxílio-transporte, o estágio tem carga horária de 5 horas diárias e será realizado prioritariamente de forma presencial. Para concorrer às vagas em Direito, os estudantes devem estar matriculados a partir do quinto período ou terceiro ano. Para as demais áreas, é necessário estar cursando pelo menos o terceiro ano ou quinto período da graduação.

O resultado da seleção está previsto para ser divulgado no dia 13 de março, e os aprovados serão chamados conforme a necessidade do órgão. O cadastro de reserva permite que os selecionados sejam convocados ao longo do período de vigência do edital, que pode ser prorrogado.

