Poucos dias para término de inscrições de concurso público em cidade goiana com salários de até R$ 6,5 mil

São 36 vagas imediatas, além das previstas no cadastro reserva, para diferentes níveis de escolaridade

Paulo Roberto Belém - 30 de janeiro de 2025

Foto: (Marcos Santos/USP Imagens)

Interessados em se candidatar a uma das 36 vagas imediatas e às outras enquadradas no cadastro reserva do concurso público da Prefeitura de Cristianópolis, que pode pagar até R$ 6.595,21 em remuneração, têm até a próxima terça-feira (04) para realizar o processo.

Para tal, as inscrições podem ser realizadas exclusivamente pelo site ITEC, pagando uma taxa que varia entre R$ 70 e R$ 140, a depender do nível de escolaridade, dividido em fundamental, incompleto, fundamental completo, médio, técnico e superior.

As oportunidades são as seguintes:

Agente Administrativo

Agente Arrecadador

Agente Comunitário de Saúde

Agente de Combate a Endemias

Assistente Administrativo

Atendente Hospitalar

Auxiliar de Almoxarifado

Auxiliar de Educação

Auxiliar de Higiene Bucal

Auxiliar de Mecânico

Auxiliar de Serviços Gerais

Cozinheira

Eletricista

Enfermeiro

Escriturário

Executor Administrativo

Farmacêutico

Faxineiro

Fiscal de Atividades Urbanas

Fiscal e Controle Ambiental

Mecânico

Médico

Mestre de Obras

Monitor Infantil

Motorista

Odontólogo

Operador de Máquinas Leves

Operador de Máquinas Pesadas

Pedreiro

Professor de Biologia

Professor de Ciências

Professor de Educação Física

Professor de Geografia

Professor de História

Professor de Informática

Professor de Matemática

Professor de Português

Professor Pedagogo

Técnico de Enfermagem

Técnico em Higiene Bucal

Técnico em Informática

Vigilante

No quantitativo de vagas acima mencionado, também constam as reservadas para candidatos (AC, PCD) que se enquadrem nos itens especificados no edital, que pode ser acessado clicando aqui.

Todos os candidatos passarão por prova objetiva, prevista para o dia 16 de fevereiro. Para os cargos de Professor, Motorista e Operador de Máquinas, será aplicada prova prática, prevista para o dia 16 de março. Já para o cargo de Professor, haverá prova de títulos.