Prefeitura de Anápolis contrata empresa especializada para analisar qualidade da água

ARM também estará fiscalizando o trabalho desenvolvido pela Saneago

Davi Galvão - 30 de janeiro de 2025

Márcio Corrêa deu 24 horas para Saneago entregar respostas para questão da água suja em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Diante das diversas denúncias dos anapolinos ao longo das últimas semanas a respeito da precariedade da água encanada, chegando com turbidez e até mesmo com barro em vários pontos da cidade, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou uma análise da água no município.

Uma empresa especializada foi contratada pela Prefeitura Municipal de Anápolis para recolher as amostras do material, bem como realizar a análise físico-químico do que está chegando às torneiras dos consumidores.

A medida está sendo realizada já em um contexto onde técnicos da Saneago passaram a última semana realizando diversos trabalhos e melhorias na rede, com o intuito de solver os problemas apresentados.

A coleta do material, feita em diferentes pontos da cidade, tem como objetivo verificar a qualidade da água e identificar os motivos que a levaram a ficar turva.

A análise deve ser concluída e os resultados entregues para a Vigilância em Saúde até o início da próxima semana.

Em entrevista coletiva realizada na última segunda (27), o gestor anunciou ter acionado a Procuradoria-Geral do Município (PGM) para aplicar multa milionária à Saneago, além de trazer para a mesa a possibilidade, prevista em contrato, da rescisão com a empresa.

Em entrevista ao Portal 6, o presidente da Agência Reguladora do Município (ARM), Robson Torres, esclareceu que as medidas tomadas pela empresa para lidar com a crise parecem estar surtindo efeito. O número de reclamações pela população teve uma queda significativa, passando de 117 na última quinta-feira (23) para apenas sete, nesta quarta-feira (29).

Porém, ressaltou que a ARM segue fiscalizando o trabalho da concessionária e que qualquer denúncia seja encaminhada aos canais apropriados.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!