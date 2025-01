Roberto Naves tenta reverter decisão do TCMGO, mas sofre nova derrota

Documento aponta que ex-prefeito enviou informações para o órgão fora do prazo legal

Pedro Hara - 30 de janeiro de 2025

Roberto Naves durante entrevista. (Foto: Reprodução)

Ex-prefeito de Anápolis, Roberto Naves (Republicanos), sofreu nova derrota no Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCMGO).

A defesa de Roberto entrou com um recurso que buscava reverter a sentença que julgou procedente a denúncia relacionada à falta de publicidade no site da Prefeitura e ao envio de informações e documentos fora do prazo estipulado pelo órgão de controle.

Segundo o TCMGO, o atraso na publicação e no envio das informações comprometeu a transparência da Administração Pública. Por outro lado, a alegação do ex-prefeito foi de que as falhas foram corrigidas de boa-fé, sem que houvesse prejuízo financeiro para o município.

Em resposta, o órgão reconheceu que a gestão tomou as providências necessárias após a falha, mas que a manutenção da irregularidade inicial se fez necessária.

A ratificação da sentença contou com a concordância do Ministério Público de Contas, que apoiou a análise técnica do TCMGO.