Stanford está com vagas abertas para 8 cursos gratuitos e à distância com tradução para o português

Essa é uma excelente oportunidade para você turbinar o seu currículo e ter um diferencial para se destacar no mercado de trabalho

Pedro Ribeiro - 30 de janeiro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/ROMAN ODINTSOV)

Uma das melhores Universidades dos Estados Unidos e do mundo, a Universidade de Standford, está com vagas abertas para cursos gratuitos e à distância, e o melhor, com tradução para o português.

Essa é uma excelente oportunidade para você turbinar o seu currículo e ter um diferencial para se destacar no mercado de trabalho.

Stanford está com vagas abertas para 8 cursos gratuitos e à distância com tradução para o português

A Universidade de Stanford, fundada em 1891, está entre as instituições mais prestigiadas do mundo.

Conhecida por sua excelência acadêmica e inovações tecnológicas, Stanford tem um histórico de formação de grandes profissionais e empreendedores.

Ter um curso oferecido por essa instituição no currículo pode fazer diferença na carreira, agregando credibilidade e conhecimento de alta qualidade.

Outra vantagem dos cursos online é a possibilidade de estudar no seu próprio ritmo, sem a necessidade de deslocamento.

A interatividade e os materiais digitais facilitam a compreensão, além de proporcionar acesso a conteúdo atualizado e de alto padrão acadêmico.

Confira os cursos gratuitos de Stanford que estão com inscrições abertas:

– Introdução à alimentação e à saúde;

– Introdução à estatística;

– Nutrição infantil e culinária;

– Saúde em todo o espectro de gênero;

– Curso rápido de Stanford sobre amamentação;

– Administração de antibióticos;

– Saúde internacional da mulher e direitos humanos;

– Introdução à lógica.

Os cursos são oferecidos através da plataforma Coursera, que é amplamente reconhecida por suas parcerias com instituições de ensino de alto nível.

Para ter acesso gratuito ao conteúdo, basta criar uma conta no Coursera, pesquisar pelos cursos oferecidos por Stanford e selecionar o modo de auditoria.

Esse modo garante acesso ao material sem custo, mas não fornece certificado. Para conferir todos os cursos gratuitos, clique aqui.

No entanto, para aqueles que desejam obter a certificação, a plataforma oferece um programa de auxílio financeiro, permitindo acesso completo e gratuito ao curso com certificação, agregando ainda mais valor ao currículo.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!