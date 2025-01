Supermercado libera ‘fecha mês’ com descontos imperdíveis em Anápolis

Com promoções em todos os setores, Rio Vermelho Atacadista promete quatro dias de saldão

Gabriella Licia - 30 de janeiro de 2025

Caixas do Rio Vermelho Atacadista. (Foto: Divulgação)

Para fechar o mês com chave de ouro, o Rio Vermelho Atacadista está promovendo um evento de promoções incríveis nos próximos dias.

A partir desta quinta-feira (30) até o próximo domingo (02), as duas lojas da rede, localizadas no bairro Maracanã e no Parque das Nações (antiga Pecuária), serão palco de uma queima de estoque em todos os setores da loja – para atacado e varejo.

Bebidas alcoólicas e não-alcoólicas, fraldas infantis, produtos de limpeza, itens essenciais, carnes e uma outra série de produtos estão nesta lista com grandes descontos.

Para facilitar, o Rio Vermelho Atacadista também disponibiliza o aplicativo oficial, compatível com dispositivos Android e iOS.

Pelo app, os clientes podem acessar a lista completa de produtos e aproveitar o “poupômetro”, uma ferramenta exclusiva que permite acompanhar os descontos aplicados em cada compra.

Confira!