Nova loja do Rio Vermelho Atacadista será inaugurada na antiga pecuária e promete estouro de ofertas

Com aplicativo exclusivo, rede oferecerá descontos imperdíveis para clientes cadastrados, além de maior acessibilidade nas compras

Gabriella Licia - 23 de agosto de 2024

Fotos aéreas da nova unidade, na região Oeste de Anápolis, (Foto: Portal 6)

Ainda neste mês de agosto, o Rio Vermelho Atacadista chegará com uma sequência de novidades em Anápolis com a inauguração da nova loja, localizada na antiga Pecuária, no bairro Jardim Nações Unidas, na região Oeste da cidade.

Projetada minuciosamente, a enorme estrutura contará com um grande estande de carnes, laticínios, espaço de congelados, resfriados, padaria, além da infinidade de secos e molhados, característicos da empresa.

Seja atacado ou varejo, as opções são infinitas e os descontos estão imperdíveis.

Para facilitar o acesso, há um aplicativo que, cadastrando o CPF, o cliente terá um espaço exclusivo para obter ofertas. O sistema fica disponível tanto em aparelhos Android, como em IOS.

Um diferencial é que, para auxiliar todos os públicos, haverão QR Code’s espalhados pela loja, para facilitar a instalação, além de profissionais capacitados a instruir a todos.

É bom ficar de olho, que logo será lançado o dia de inauguração! Confira o vídeo abaixo!

