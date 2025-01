6 truques para economizar no supermercado sem cortar itens importantes

Dicas vão te ajudar na hora das compras e o seu bolso vai respirar e agradecer bastante

Magno Oliver - 31 de janeiro de 2025

(Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

Quem vai muito ao supermercado sabe bem o quanto o preço dos alimentos aumentou. Assim, aprender a economizar passou a ser uma necessidade extremamente importante.

6 truques para economizar no supermercado sem cortar itens importantes

1. Crie um orçamento para crianças

Para economizar, é preciso fazer o planejamento separado de adultos e crianças, pois às vezes o orçamento não é compatível com tudo que os pequenos querem consumir. Assim, determine um valor que se pretende gastar e converse com as crianças sobre a importância que aquela quantia significa.

2. Considere fazer compras em atacadões

Os famosos atacadões são lugares perfeitos para quem gosta de fazer compras para todo o mês ou possui família grande. Assim, dá para comprar produtos mais baratos e em grandes quantidades, como arroz, feijão, café, papel higiênico e itens de limpeza.

3. Ficar de olho nas estações do ano

Dá para economizar, diversificar o cardápio e aumentar o estoque da prateleira comprando itens de acordo com as estações do ano em que estamos. Isso é possível porque eles estão mais abundantes e garantem um preço menor.

Essa dica é boa principalmente para quem gosta de fazer a feira no mercado.

4. Nunca deixe de pesquisar

Quando o assunto é economizar, pesquisar é sempre essencial. Assim, em tempos de internet acessível e na palma da mão, vá atrás de tudo. Panfletos, comerciais na TV, rádio, perfis no Instagram, faça sempre pesquisa de comparação de preços. Grupos de WhatsApp só sobre compras e ofertas pode ajudar bastante.

5. Foque somente na sua lista de compras

Antes de ir ao supermercado, se alimente bem e siga atenciosamente a lista de compras. A lista serve para te ajudar a não esquecer nada importante e também não levar para casa itens em excesso. Aplicativo baixado ou o bom e velho papel e caneta na mão.

6. Use e abuse de compras por aplicativo

Por fim, a internet trouxe a facilidade em nossas mãos, por isso, use e abuse dos aplicativos como iFood, Uber, entre outros para fazer compras. Além de confortável, você economiza e não precisa nem se deslocar de casa. Para primeira compra, muitas plataformas fornecem um descontão expressivo, além disso, sempre é possível encontrar muitas promoções.

