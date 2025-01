Motoristas de aplicativo podem ter problema com a Uber se passageiro fizer essa reclamação

A famosa polêmica sobre a discussão do ar-condicionado ligado voltou a ser debatida na internet

Magno Oliver - 31 de janeiro de 2025

(Foto: Ilustração/Freepik)

Usuários e passageiros das plataformas de transporte têm questionado os motoristas de aplicativo sobre ar condicionado e a dúvida viralizou na internet.

A questão em debate era sobre se o uso do ar condicionado na categoria mais barata, o UberX, era ou não obrigatório.

Dessa forma, o Youtuber e motorista de aplicativo Marcelo Ribeiro postou em seu blog alguns pontos que explicam exatamente como funciona essa questão. O profissional também deu o alerta para os colegas de profissão.

Marcelo explicou o seu ponto e reforçou que a categoria não deveria ser obrigada a nada. Porém, o trabalho tem um lado a ser observado.

Em seguida, ele conta que como condutor por aplicativo sempre gostou de trabalhar com o ar ligado e pensando no passageiro, manteria o benefício por empatia e conforto de ambos os lados.

Depois disso, ele reúne os pontos principais da política da Uber sobre o ar condicionado nas viagens, deixando claro a posição da empresa sobre o assunto polêmico.

“Na Uber, esperamos que toda a experiência na plataforma seja positiva, segura e respeitosa para todos. O uso do ar condicionado durante as viagens intermediadas pelo aplicativo pode gerar dúvidas em nossa comunidade de usuários e motoristas parceiros. Por isso, é importante reforçar as políticas da plataforma sobre esse tema. O ar condicionado é um requisito para o cadastro de um carro na plataforma da Uber em qualquer modalidade de viagens. O Código da Comunidade estabelece que o motorista parceiro deve realizar manutenções para garantir as condições de funcionamento de todos os itens do veículo, que inclui o ar condicionado.

Diante das recentes ondas de calor, a atenção a esse ponto torna-se ainda mais importante como forma de assegurar a saúde e o bem-estar tanto do motorista parceiro como de seus passageiros. Dessa forma, é esperado que, durante as viagens, o ar condicionado seja utilizado em todas as modalidades de viagens para proporcionar uma temperatura confortável para ambos ao longo do trajeto.”

É importante ressaltar que viagens que não atendem às expectativas dos usuários, como a não utilização do ar condicionado, podem impactar diretamente o motorista parceiro, uma vez que os usuários podem cancelar a viagem, reportar a situação à plataforma ou usar a ferramenta de avaliação das viagens, considerando sua insatisfação.

Lembramos também que as baixas avaliações pelos usuários podem resultar na perda do acesso a produtos especiais, com média de avaliação mínima, como Uber Comfort, Uber Black e Uber Vip.

Destacamos, por fim, que é proibida a cobrança de qualquer valor adicional dos passageiros em nome da Uber. Cobranças realizadas fora da plataforma representam violação às regras de segurança do Código da Comunidade e podem levar à desativação da conta do motorista parceiro envolvido”, explica o posicionamento da Uber.

A conclusão

Ele conta que se o passageiro reclamar que não ligou o ar, você pode, sim, ter problema com a plataforma, mas em um caso mais específico: cobrar pelo serviço que deveria ser básico.

“Se algum passageiro reclamar que você cobrou por ligar o ar condicionado ou cobrou para oferecer o serviço com o ar condicionado, aí sim, você está infringindo diretamente o Código da Comunidade da Uber”, aponta ele em postagem em seu blog.

