Placa chama atenção de quem passa por carro e vê cachorrinho “em apuros”

Condutor se adiantou sobre o que as pessoas pensariam e já avisou aspectos importantes

Natália Sezil - 31 de janeiro de 2025

Recado foi compartilhado no X, antigo Twitter. (Foto: Reprodução)

Um aviso deixado por um motorista na janela de um carro repercutiu na internet depois que o autor do recado demonstrou já saber o que as pessoas pensariam ao ver a cena e adiantar que aquela não era uma situação perigosa.

A imagem compartilhada pelo perfil “se tem placa, tem história” (@templaca) no X, antigo Twitter, mostra um cenário que costuma terminar mal: um cachorro deixado dentro de um carro trancado e com as janelas fechadas.

Apesar dos possíveis desdobramentos que a atitude poderia ter, o condutor do veículo pediu: “não quebrar o vidro!”. E já deixou avisado: “Volto em 10 minutos. O ar-condicionado tá ligado. Ele [o cachorro] tá ouvindo o CD da Maiara & Maraísa”.

A menção às cantoras goianas foi assunto entre os internautas nos comentários. Uma usuária revelou: “eu quebraria pra me juntar a ele”. Já outra afirmou: “só fiquei tranquila com o CD da Maiara e Maraísa”.

Outro pessoa ainda pontuou o bom estado do bichinho: “a cara do cachorro tranquilasso”. A postagem reuniu 743 mil visualizações e ultrapassou 50 mil curtidas, com mais de 3 mil republicações.