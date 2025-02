A origem curiosa do nome dos dias da semana

Cada dia tem um significado especial que reflete a cultura de diferentes povos ao longo do tempo

Pedro Ribeiro - 03 de fevereiro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Você já parou para pensar na origem dos nomes dos dias da semana?

Eles fazem parte do nosso dia a dia, mas poucos sabem de onde vieram e o que significam.

Os dias da semana têm uma forte ligação com os astros.

Na Roma Antiga, cada dia foi nomeado em homenagem a um corpo celeste e a uma divindade associada a ele. Esse sistema foi inspirado pelos babilônios, que também relacionavam os dias aos planetas visíveis a olho nu. Vamos entender melhor a origem de cada um deles.

Domingo – O dia do Sol

O nome “domingo” vem do latim Dies Solis, que significa “dia do Sol”. Na cultura romana, esse dia era dedicado ao astro-rei.

Com o tempo, o cristianismo adotou a nomenclatura Dies Dominicus, que significa “dia do Senhor”, e foi essa versão que prevaleceu em muitas línguas.

Segunda-feira – O dia da Lua

A segunda-feira tem origem no latim Dies Lunae, que quer dizer “dia da Lua”.

Assim como o domingo, esse nome reflete a influência dos astros na contagem dos dias da semana.

Na mitologia romana, a Lua era associada à deusa Luna, equivalente à Selene dos gregos.

Terça-feira – O dia de Marte

O nome “terça-feira” vem da expressão latina Dies Martis, ou “dia de Marte”, o deus da guerra.

Esse padrão também aparece em outras línguas, como no francês (mardi) e no italiano (martedì).

Quarta-feira – O dia de Mercúrio

A quarta-feira era chamada pelos romanos de Dies Mercurii, ou “dia de Mercúrio”, o deus mensageiro.

Curiosamente, em português e em outras línguas latinas, os nomes das feiras substituíram essa referência mitológica, mas ainda encontramos vestígios da origem em idiomas como inglês (Wednesday, dia de Odin, equivalente a Mercúrio na mitologia nórdica).

Quinta-feira – O dia de Júpiter

O nome original da quinta-feira era Dies Iovis, ou “dia de Júpiter”, o deus supremo do panteão romano.

Em outros idiomas, essa relação ainda é evidente, como no italiano (giovedì) e no francês (jeudi).

Sexta-feira – O dia de Vênus

A sexta-feira tem suas raízes no latim Dies Veneris, ou “dia de Vênus”, a deusa do amor e da beleza.

Essa ligação ainda é preservada em idiomas como o francês (vendredi) e o italiano (venerdì).

Sábado – O dia de Saturno

O sábado é um dos dias da semana que manteve sua origem mais evidente.

Em latim, era chamado de Dies Saturni, ou “dia de Saturno”.

No entanto, com a influência do judaísmo e do cristianismo, o nome foi substituído por Sabbatum, em referência ao dia de descanso dos judeus, o “Sabbath”.

Curiosidade: Por que em português usamos “feira”?

Diferente de outras línguas, o português adotou a palavra “feira” para nomear os dias úteis.

Essa mudança foi introduzida no século VI pelo arcebispo de Braga, Martinho de Dume, que queria eliminar referências pagãs dos dias da semana.

Assim, segunda-feira era a “segunda feira após o domingo”, terça a “terceira feira” e assim por diante.

